الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس اللجنة العامة بالجيزة: لدينا 33 لجنة فرعية.. والأمور تسير بشكل مستقر

المستشار تامر سعيد،
المستشار تامر سعيد، رئيس اللجنة العامة بقسم الجيزة،

قال المستشار تامر سعيد، رئيس اللجنة العامة بقسم الجيزة، إن اللجنة العامة بها 33 لجنة فرعية، ولا يوجد أي مشاكل والأمور تسير بشكل سلس ومستقرة.

لدينا كثافات مرتفعة نظرًا لإقبال المواطنين

ولفت سعيد، خلال كلمته بمؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، إلى أن مدرسة السعدية الثانوية ومجمع المصالح الحكومية بهما كثافات مرتفعة، نظرًا لإقبال المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات اللازمة لبدء عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة بجانب توفير كافة الإجراءات الصحية واللوجستية التي تساعد كبار السن وذلك على كافة المستويات.

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