متطوعو التحالف الوطني ينظمون تسهيل ودخول الناخبين بلجان الإسكندرية (فيديو)

دفع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بعدد من المتطوعين فى محيط مقار اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية، لمساعدة الناخبين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، فى الاستعلام عن لجانهم الإنتخابية.

ورصد مقطع فيديو، تواجد أعضاء التحالف الوطنى أمام مدرسة عبد العال حوض 10 بمحافظة الإسكندرية، لتنظيم صفوف الناخبين بهدف تسهيل دخولهم وخروجهم من وإلى اللجان الفرعية المخصصة لعملية الاقتراع فى أول أيام الإنتخابات الرئاسية.

انطلاق التصويت فى الإنتخابات الرئاسية

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.