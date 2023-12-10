الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اصطفاف أعداد كبيرة من المواطنين أمام لجنة الانتخابات بالعاصمة الإدارية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

اصطف أعداد كبيرة من المصريين أمام لجنة الانتخابات بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تم تجهيزها جيدا، من قبل جهاز مدينة العاصمة الإدارية، تأكيدا على توفير كل السبل لراحة المواطنين والتسهيل عليهم فى إجراء عملية الاقتراع التي بدأت قبل ساعات قليلة بشتى أنحاء الجمهورية.

 

وكان قد أدلى المهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس شريف الشربينى رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة بأصواتهما في الانتخابات الرئاسية 2024، في مطلع اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، بمقر اللجنة رقم ٣ بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

 

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