الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مسنة في شبين الكوم للمرشح السيسي: "مأكلنا ومشربنا وبيوفرلنا العلاج" (فيديو)

السيدة المسنة
السيدة المسنة

استعرض موقع "الدستور"، مقطع فيديو لسيدة مسنة في شبين الكوم بمحافظة المنوفية أثناء الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت السيدة المسنة خلال مقطع الفيديو: "والنبي مأكلنا ومشربنا وبيوفرلنا العلاج وإحنا عيانيين، ربنا يسترها معاه ويسهله ويوقف له ولاد الحلال آمين يارب".

الانتخابات الرئاسية 2024 تُجرى داخل مصر

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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