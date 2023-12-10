رئيس جامعة القاهرة: المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية فرض عين على الجميع

أدلى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية في الداخل، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمركز شباب الشيخ زايد بالجيزة، مؤكدًا أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية فرض عين على الجميع حفاظًا على مصر من المخاطر التي تهدد وجودها وتهدد حياة المصريين.

وصرح الدكتور الخشت، عقب الإدلاء بصوته، بأنه حرص على الانتخاب باليوم الأول لأنه واجب وطني، قائلًا: أعطيت صوتي لمن خرج من وسط الناس ليعبر عنهم والأقدر على صيانة الأمن القومي المصري، لأنه الأولوية التي تعلو جميع الأولويات.. إن أمن الشعب المصري وأمن الشارع المصري مطلب المطالب والحفاظ على الأراضي والحدود المصرية عرض وشرف مقدم على أي شيء.

وشدد الدكتور الخشت، على أنه أعطى صوته لمن لديه القدرة على مواجهة التحديات العالمية، والأقدر على جعل مصر معادلة صعبة في المعادلات الدولية.

ودعا الدكتور محمد الخشت، أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، إلى ضرورة المشاركة الحرة الفعالة في الانتخابات الرئاسية لأن مصر هي الأهم؛ والانتخابات تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل.

كما دعا الدكتور الخشت، جموع الشعب المصري إلى المشاركة في التصويت الحر انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الحرية التامة، ودون أي إجبار.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة

الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة

الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة