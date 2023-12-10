الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة القاهرة: المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية فرض عين على الجميع

الدكتور محمد الخشت
الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة

أدلى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية في الداخل، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمركز شباب الشيخ زايد بالجيزة، مؤكدًا أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية فرض عين على الجميع حفاظًا على مصر من المخاطر التي تهدد وجودها وتهدد حياة المصريين.

وصرح الدكتور الخشت، عقب الإدلاء بصوته، بأنه حرص على الانتخاب باليوم الأول لأنه واجب وطني، قائلًا: أعطيت صوتي لمن خرج من وسط الناس ليعبر عنهم والأقدر على صيانة الأمن القومي المصري، لأنه الأولوية التي تعلو جميع الأولويات.. إن أمن الشعب المصري وأمن الشارع المصري مطلب المطالب والحفاظ على الأراضي والحدود المصرية عرض وشرف مقدم على أي شيء.

وشدد الدكتور الخشت، على أنه أعطى صوته لمن لديه القدرة على مواجهة التحديات العالمية، والأقدر على جعل مصر معادلة صعبة في المعادلات الدولية.

ودعا الدكتور محمد الخشت، أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، إلى ضرورة المشاركة الحرة الفعالة في الانتخابات الرئاسية لأن مصر هي الأهم؛ والانتخابات تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل.

كما دعا الدكتور الخشت، جموع الشعب المصري إلى المشاركة في التصويت الحر انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الحرية التامة، ودون أي إجبار.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة
الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة
الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة
الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة
الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة
الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة
الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة
الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة
انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

الأكثر قراءة

عاجل.. فيتوريا يحدد شروطه للموافقة على عرض الجبلاية

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

عاجل.. بيان من "حماس" بشأن قرار الحوثيين بمنع مرور السفن الإسرائيلية

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

عاجل.. مواعيد دورى أبطال أفريقيا ومباريات اليوم الأحد 10-12-2023 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي