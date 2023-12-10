الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إقبال كثيف من مواطنى مطروح للإدلاء بأصواتهم بانتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

أظهرت اللقطات الحية التي نقلتها "إكسترا نيوز" من محافظة مطروح حرص المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024، وسط أجواء احتفالية، رافعين الأعلام المصرية. 

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وفي السياق ذاته، كان حرص شباب محافظة القليوبية على الحضور مبكرًا، قبل فتح باب التصويت باللجان المختلفة على مستوى الجمهورية، حيث كان من المقرر أن تبدأ أعمال التصويت في تمام الساعة التاسعة ولمدة 3 أيام إلا أن تواجد الناخبين بدأ من تمام الساعة السابعة من أجل المشاركة.

لجان اقتراع للوافدين والمغتربين 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن حرصها في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الهمم والتيسير عليهم في عملية التصويت.

كما أعلنت الهيئة عن وضعها إرشادات مكتوبة في لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل"، للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

فيما استحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

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