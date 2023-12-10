إكسترا نيوز: حشود كبيرة أمام لجان الاقتراع بالشرقية (فيديو)

رصد مراسل فضائية "إكسترانيوز" عبد المنعم إبراهيم، من محافظة الشرقية، أن هناك إقبالا كبيرا وتوافدا من الناخبين خاصة من مدينة الزقازيق.

وكشف مراسل الفضائية، خلال مداخلة، أن الكتلة التصويتية تصل إلى أكثر من 4 ملايين و700 ألف صوت انتخابي، وظهر ذلك في الحشود المكثفة منذ صباح اليوم الأحد.

وقال إن الهئية الوطنية للانتخابات وفرت كل سبل الراحة للناخبين، للخروج الاستحقاق الانتخابي في أبهى صورة.

فتح لجان الاقتراع بأول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسة 2024

فتح لجان الاقتراع بأول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسة 2024، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، والتي ستعقد على مدار ثلاثة أيام.

وانطلقت انتخابات الرئاسة المصرية 2024 في الداخل اليوم الأحد، وتستمر لمدة 3 أيام، وبدأ المواطنون في التوافد على اللجان للإدلاء بأصواتهم.