الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"المصريين الأحرار": أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية لا تقل أهمية عن 30 يونيو

الدكتور عصام خليل،
الدكتور عصام خليل،

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن أيام التصويت للانتخابات الرئاسية لا تقل أهمية عن يومي 30 يونيو و3 يوليو 2013، لأن المسألة بها الكثير من التشابك، خاصة مع الظروف والضغوط الدولية التي تتعرض لها الدولة المصرية.

وأضاف خليل، في مداخلة هاتفية في تغطية خاصة عن انتخابات رئاسة الجمهورية على قناة dmc، اليوم الأحد، أن الانتخابات الرئاسية هي تصويت على أمن الوطن وحدود بلدنا ووقوف المصريين أمام كل ما نواجهه من مؤمرات، وبالتأكيد الانتخابات الرئاسية هي أمر مهم جدًا، حيث أننا نشهد نزول المصريين بكثافة على لجان الاقتراع.

نزول المصريين اليوم سيكون له مردود اقتصادي جيد

وتابع: "العالم يقيس تقدم الدول واحترامها من خلال اهتمامهم باختيار من يقود مسيرتهم، وبالتالي نزولنا مهم جدًا، ووجودنا أمام صناديق الاقتراع بصورة متحضرة للإدلاء بأصواتنا يعطي مؤشر قوي جدًا، حيث أننا نبني حائط صد أمام كل المؤمرات على مدار الـ 6 سنوات المقبلة".

وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار، أن نزول المصريين اليوم سيكون له مردود اقتصادي جيد جدًا، لأن أحد الحروب اليوم هو أن الإرهاب أخذ صورة مختلفة، فأصبح إرهاب اقتصادي وإرهاب وعي، لذلك نزولنا سيكون ضد كل المؤمرات.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة

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