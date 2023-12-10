احتشاد الناخبين تزامنا مع انطلاق عملية التصويت بالغربية

شهدت لجنة مدرسة عمربن العاص الرسمية للغات بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار محمد شقور رئيس محكمة شبين الكوم، ظهور الطوابير الانتخابية منذ بداية الاقتراع، وحرص المواطنون على الإدلاء بأصواتهم بنظام.

ونظم المواطنون أنفسهم أمام اللجنة بشكل منتظم حتى يتسنى لهم دخول اللجان بشكل منتظم وشارك مندوبو الأحزاب في تنظيم المواطنين داخل وخارج اللجان، مع الحرص على تقديم كبار السن وذوي الهمم في الدور وسط حالة من الفرحة بين المصوتين.



وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.