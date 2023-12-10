بالأعلام.. انطلاق مسيرة انتخابية في منطقة المشاية بالمنصورة
شهد شارع المشاية، بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، مسيرة انتخابية بالتزامن مع انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد.
وانطلقت الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم، داخل مصر، وتستمر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.
بدء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية
وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانخابات، فتح مقرات اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وبدء عملية الاقتراع وتوافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم وذلك في تمام التاسعة صباحا.
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