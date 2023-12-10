الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

النساء يتصدرن طوابير الناخبين أمام لجان الوادي الجديد بصحبة أطفالهن (صور)

النساء تتصدرن صفوف
النساء تتصدرن صفوف الناخبين

تجمع حشود الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية بمحافظة الوادى الجديد، وسط مشاركة واسعة من قبل النساء اللاتي حرصن على التوافد بكثافة منذ اللحظات الأولى لفتح باب التصويت في أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

مشاركة واسعة للمرأة فى الانتخابات 

واصطحبت الناخبات أطفالهن فى مشهد كرنفالى أثناء إدلائهن بأصواتهن فى الانتخابات الرئاسية، كما تصدر كبار السن صفوف الناخبين الذين اصطفوا فى طوابير أمام اللجان الانتخابية قبل بدء الاقتراع فى التاسعة صباحًا.

وانطلقت اليوم الأحد 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

النساء تتصدرن صفوف الناخبين
النساء تتصدرن صفوف الناخبين
النساء تتصدرن صفوف الناخبين
النساء تتصدرن صفوف الناخبين
النساء تتصدرن صفوف الناخبين
النساء تتصدرن صفوف الناخبين
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