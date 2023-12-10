الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الشباب والسيدات يتصدرون المشهد الانتخابي في الساعات الأولى (صور)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

بدأت الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد 10 ديسمبر في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وفي الساعات الأولى من التصويت تصدر كلًا من الشباب والسيدات المشهد الانتخابي، وأبدوا إقبالًا كبيرًا على المشاركة في هذه العملية الديمقراطية المهمة في صنع المستقبل السياسي للبلاد.

من المعروف عن الشباب أنه يتمتع بحماس ورغبة في تحقيق التغيير والمساهمة في بناء مستقبل أفضل. حيث يرون الانتخابات كفرصة للتعبير عن آرائهم واختيار المرشح الذي يمثلهم وطموحاتهم.

وتلعب السيدات دورًا حاسمًا في الانتخابات، حيث تمثل نصف المجتمع وتحظى بحقوق وصوت قوي. وخلال الساعات الأولى من التصويت، تم ملاحظة مشاركة نشطة من قبل السيدات، حيث قامن بالتوجه إلى مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهن، وتعزز مشاركة السيدات في العملية الانتخابية التمثيلية والديمقراطية، كما تسهم في تشكيل قرارات سياسية تعكس احتياجاتهن وقضاياهن، حيث يعد صوت السيدات قوة فاعلة في صنع المستقبل.

جدير بالذكر أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، انطلقت اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.
 

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