الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إقبال كبير من الشباب على التصويت فى مدرستى فاطمة عنان وسيزا النبراوى بالتجمع الخامس

توافد الناخبين على
توافد الناخبين على المقار الانتخابية

توافد الناخبون من مختلف الأعمار وخاصة الشباب على مقر مدرستي فاطمة عنان وسيزا النبرواي بالتجمع الخامس، منذ التاسعة صباحًا، وقبل ميعاد فتح اللجان، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

ورفع الناخبون أعلام مصر، مؤكدين على ضرورة المشاركة بالانتخابات، وذلك لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء والتنمية والإصلاح ومحاربة الإرهاب.

واصطف الناخبون في طوابير قبل فتح اللجان بساعة على الأقل، مؤكدين أهمية دورهم في صنع مستقبل بلدهم.

طوابير الناخبين خارج اللجان

وتولى رجال الشرطة تنظيم الطوابير خارج اللجان، بينما تولى مشرفو اللجان الانتخابية تنظيم دخول الناخبين، للإدلاء بأصواتهم داخل اللجان الانتخابية بسهولة ويسر.

وتشهد الانتخابات الرئاسية تنافس 4 مرشحين هم: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتستمر عملية التصويت على مدى 3 أيام، وذلك في 9376 مركزًا انتخابيًا، تضم 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية، موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية.

انطلاق الانتخابات الرئاسية 

وتجرى الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، فضلًا عن مشاركة 14 منظمة دولية في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، بإجمالي 220 متابعًا، إلى جانب 62 منظمة مجتمع مدني محلية بإجمالي 22 ألفًا و340 متابعًا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أكدت إنهاء كل الاستعدادات وتجهيز المراكز الانتخابية البالغ عددها 9376 مركزًا انتخابيًا، حيث يحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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