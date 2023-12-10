الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

من لجنة باحثة البادية.. "الدستور" ترصد توافد أبناء مطروح للمشاركة في الانتخابات

أبناء مطروح للمشاركة
أبناء مطروح للمشاركة في الانتخابات

بدأ أبناء مطروح فى الادلاء بأصواتهم في  الانتخابات الرئاسية 2024، و رصدت الدستور دخول المواطنين الي مقر اللجان لإجراء عملية التصويت وذلك فى لجنة مجمع باحثة البادية. 

 واستقبل المستشار رامى سعد رئيس اللجنة الفرعية رقم 12 بمجمع باحثة البادية المواطنين، حيث أوضح للناخبين القواعد العامة والإجراءات الصحيحة للانتخابات.

 انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية

 وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

 تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

أبناء مطروح للمشاركة في الانتخابات
أبناء مطروح للمشاركة في الانتخابات
أبناء مطروح للمشاركة في الانتخابات
أبناء مطروح للمشاركة في الانتخابات
أبناء مطروح للمشاركة في الانتخابات
أبناء مطروح للمشاركة في الانتخابات
أبناء مطروح للمشاركة في الانتخابات
أبناء مطروح للمشاركة في الانتخابات
أبناء مطروح للمشاركة في الانتخابات
أبناء مطروح للمشاركة في الانتخابات
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