أعلام مصرية وأجواء احتفالية.. أبرز ملامح المشهد الانتخابي بمحافظة الإسماعيلية

أكدت ريهام فيكتور، موفدة إكسترا نيوز، من محافظة الإسماعيلية، الإقبال الكثيف للمواطنين في الإسماعيلية، للإدلاء والمشاركة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضافت خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك مشاركة كثيفة من مختلف الفئات، بأجواء احتفالية إذ يرفع الناخبين الأعلام المصرية وسط أغاني وطنية.

ولفتت إلى أن هناك أسر بالكامل حرصت على الحضور والمشاركة، حيث تواجد الأطفال مع ذويهم وذلك لنشأتهم على الوطنية وإعلاء قيمتها داخلهم، مشيرة إلى وجود الكراسي المتحركة لذوي الهمم وكبار السن وذلك للتيسير عليهم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.