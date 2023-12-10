طلاب ومعلمون بحلوان يحثون المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية (صور)

دعم معلمون وطلاب؛ مبادرة معلمي مصر التي حملت عنوان "وعي.. مشاركة.. انتخاب"، والتي تحث المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية لانتخابات الرئاسة.

وقال محمد هاشم، مُعلم، إن رسالتهم واضحة، وأنهم كمعلمين في مدينتي حلوان ومايو جنوب القاهرة؛ يشجعون الأجيال الجديدة على أن يكون لديهم وعي للمشاركة، ووعي للانتخاب، وأن يوصلوا الرسالة إلى أولياء الأمور للمشاركة، لنبين للعالم كله أن الشعب المصري قادر على المشاركة.

وأضاف: “نحاول أن نمنع الناس عن حالة العزوف والمقاطعة عن العملية الانتخابية”.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.