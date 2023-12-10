اعتماد بطاقات التصويت بطريقة "برايل" في الانتخابات الرئاسية 2024
أعلنت الهئية الوطنية للانتخابات، استحدثت لجان للوافدين في المحافظات المختلفة؛ ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابت الرئاسية 2024.
كما كشفت الهئية الوطنية، أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.
وأشارت الهئية الوطنية للانتخابات، إلى أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بالداخل تجري في 9376 مركزًا انتخابيًا.
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