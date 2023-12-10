الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اعتماد بطاقات التصويت بطريقة "برايل" في الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهئية الوطنية للانتخابات، استحدثت لجان للوافدين في المحافظات المختلفة؛ ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابت الرئاسية 2024. 

كما كشفت الهئية الوطنية، أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

وأشارت الهئية الوطنية للانتخابات، إلى أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بالداخل تجري في 9376 مركزًا انتخابيًا. 

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

مواد متعلقة

قرينة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

أعضاء التحالف الوطني ينظمون طوابير الناخبين أمام لجان كفر الشيخ

متطوعو "التحالف الوطني للعمل الأهلي" يتواجدون أمام اللجان لتنظيم طوابير الناخبين

اللجان تفتح أبوابها للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

مسيرة حاشدة بإمبابة لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي

بالأعلام المصرية.. الأطفال أمام مقرات الاقتراع بانتخابات الرئاسة

طوابير حاشدة على مقرات الانتخابات الرئاسية قبل فتح باب التصويت

"الشعب الديمقراطى": توعية مستمرة من الأحزاب بأهمية المشاركة فى الانتخابات

الأكثر قراءة

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

عاجل.. بيان من "حماس" بشأن قرار الحوثيين بمنع مرور السفن الإسرائيلية

عاجل.. مواعيد دورى أبطال أفريقيا ومباريات اليوم الأحد 10-12-2023 والقنوات الناقلة

قرينة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

المرشح عبدالفتاح السيسى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

زحام أمام لجان المنوفية فى أول ساعات الانتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي

عاجل.. 10 شهداء بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا فى خان يونس

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة