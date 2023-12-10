الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

زحام شديد مع بدء التصويت في اليوم الأول لانتخابات الرئاسة 2024 بالغربية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

انطلق ماراثون انتخابات الرئاسة المصرية لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلال الاربع سنوات القادمة، وبدأ اليوم بلجنة مدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الأساسي بالزحام الشديد حيث حرص المواطنون على التواجد أمام اللجنة منذ الصباح الباكر لحجز أماكن للدخول للجنة.

وبدأت اللجنة أعمالها عند تمام الساعة التاسعة وسط إجراءات أمنية مشددة، كما ظهر الزحام الذي يعكس حرص المصريين على الإدلاء بأصواتهم منذ انطلاق اليوم.

وأكد رمزي الحسانيين، أحد المنتظرين للاقتراع أنه حرص على التواجد المبكر لتكون رسالته للجميع أنه مشارك منذ الصباح الباكر ومستعد للوقوف طوال اليوم.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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