أستاذ علوم سياسية: نشهد استحقاقًا دستوريًا يحدد رؤية مصر لـ6 سنوات

قال الدكتور إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية، إننا نشهد استحقاقًا دستوريًا مهم وهو الانتخابات الرئاسية، مضيفًا أن الشعب المصري والناخبين بدءوا التوافد على صناديق الاقتراع منذ التاسعة صباحًا لانتخاب رئيس مصر القادم لمدة 6 سنوات.

وأضاف بدرالدين، عبر مداخلة هاتفية في تغطية خاصة عن انتخابات رئاسة الجمهورية على قناة dmc، اليوم الأحد، أن الانتخابات الرئاسية تتم في توقيت مهم، وفي ظل قضايا وتحديات تواجه الوطن ورئيس مصر القادم، وتحتاج الأمور إلى تكاتف الشعب والرئيس والمؤسسات من أجل تجاوز هذه الأخطار والتحديات.

التحديات المتعددة في مصدرها قد تكون إقليمية أو دولية

ونوه أستاذ العلوم السياسية، بأن التحديات المتعددة في مصدرها قد تكون إقليمية أو دولية، مشيرًا إلى أن مصر مستهدفة من جميع الاتجاهات، وأيضًا الأحداث التي تمر بها غزة، ويتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون في غزة نتيجة للاعتداء الوحشي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة