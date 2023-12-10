"الوطنية للانتخابات": 15 ألف قاض يشرفون على انتخابات الرئاسة فى 11631 لجنة

قالت الهئية الوطنية للانتخابات، إن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بالداخل تجرى في 11631 لجنة فرعية ويشرف عليها 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

وكشفت الهئية الوطنية، عن أن هناك 14 منظمة دولية و24 سفارة و67 دبلوماسيًا و62 منظمة مجتمع مدني محلية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، فضلًا عن 528 متابعًا دوليًا يمثلون 115 وسلية إعلامية وصحفية، و60 وسيلة إعلامية وصحفية محلية.

وحرصت الهئية الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجات الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الهمم والتيسير عليهم في عملية التصويت، كما وضعت إرشادات مكتوبة في اللجان لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.