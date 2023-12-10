"الوطنية للانتخابات" تستحدث لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات للإدلاء بأصواتهم

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، حرصها في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الهمم والتيسير عليهم في عملية التصويت.

كما أعلنت الهيئة وضعها إرشادات مكتوبة في لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل"، للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

فيما استحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات، لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانخابات، فتح مقرات اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وبدء عملية الاقتراع وتوافد الناخبين للإدلاء بأصواتهمن حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

