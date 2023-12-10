إقبال كبير على لجنة الضمراني في سوهاج

احتشد المئات أمام لجنة الضمراني الابتدائية، والتي تعد من أكبر اللجان في سوهاج، حيث اصطف الناخبون أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم.

وانتشر متطوعون خارج اللجان لتسهيل دخول الناخبين ومعرفة لجانهم لسهولة عملية الاقتراع والتصويت.

ويرفع الشباب والسيدات الأعلام أمام اللجان.

وانتهت محافظة سوهاج من تجهيز 18 لجنة عامة، و684 لجنة فرعية بجميع مراكز المحافظة، منها 9 لجان للوافدين، وذلك لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم، حيث يبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بسوهاج 3 مليون و253 ألف و847 مواطنا.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.