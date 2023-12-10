الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أعلام مصر ترفرف أمام لجان الانتخابات الرئاسية فى وسط البلد

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

بدأ عشرات المواطنين في التوافد على المقار واللجان الانتخابية بمنطقة وسط القاهرة في أحياء السيدة زينب والدرب الأحمر وعابدين، قبل بدء عمليات التصويت بأول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، رافعين أعلام مصر؛ للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

 

احتفالات أمام اللجان الانتخابية 

واحتفل المواطنين أمام اللجان الانتخابية على أنغام الأغاني الوطنية عبر مكبرات الصوت المتواجدة أمام اللجان، وتواجد بعض الشباب المتطوعين أمام المدارس لمساعدة المواطنين في معرفة اللجان الخاصة بهم، فضلًا عن توفير الكراسي لكبار السن ممن حرصوا على القدوم للمشاركة.

وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، تُجرى الانتخابات على مدار ثلاثة أيام هي الأحد، والإثنين، والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر، وتعمل اللجان الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

 

مرشحو الانتخابات الرئاسية 

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين هم: المرشح عبدالفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتشهد مقار اللجان تواجدًا أمنيًا مكثفًا، وسط إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

 

تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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