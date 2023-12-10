الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ناخبو مصر القديمة يتناولون الإفطار "في طابور الانتخابات" (صور)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

تجمع عدد من الشباب أمام محال بيع الفول والطعمية، ومنهم من اتكئ علي أحد السيارات لتناول وجبة الإفطار وذلك في طابور أمام لجان الانتخابات الرئاسية في منطقة مصر القديمة.

وشهدت لجنة جمال عبد الناصر بمصر القديمة إقبالًا كثيفًا من المواطنين وذلك للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 خلال الجدول الزمني لانعقاد الانتخابات حيث يتم الإعلان عن اسم المرشح الفائز يوم 18 ديسمبر 2023 عقب البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة حيث يتم عقد مؤتمر صحفي يحضره كافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المصرية والعالمية للإعلان عن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين الأربعة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. 

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