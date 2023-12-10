ناخب قليوبى: حرصت على الحضور منذ الصباح للإدلاء بصوتى لاستكمال قطار الإنجازات

شهدت اللجان الانتخابية فى مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، احتشاد عدد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيسهم بحرية ونزاهة وديمقراطية.

وقال عادل عبدالرحمن أحد الناخبين بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إننى حرصت على الحضور أمام اللجنة الانتخابية بشبين القناطر منذ الصباح الباكر لاختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي راعى الأمن والأمان ولاستكمال قطار الإنجازات والمشروعات الخدمية والتنموية فى كل ربوع مصر والذى يعد حائطًا متينًا وقويًا ضد أى اعتداءات دول خارجية تستهدف مصر.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين: وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.