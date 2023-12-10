الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ناخب قليوبى: حرصت على الحضور منذ الصباح للإدلاء بصوتى لاستكمال قطار الإنجازات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت اللجان الانتخابية فى مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، احتشاد عدد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيسهم بحرية ونزاهة وديمقراطية.

وقال عادل عبدالرحمن أحد الناخبين بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إننى حرصت على الحضور أمام اللجنة الانتخابية بشبين القناطر منذ الصباح الباكر لاختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي راعى الأمن والأمان ولاستكمال قطار الإنجازات والمشروعات الخدمية والتنموية فى كل ربوع مصر والذى يعد حائطًا متينًا وقويًا ضد أى اعتداءات دول خارجية تستهدف مصر.

 

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين: وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

,انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية

مواد متعلقة

استعداد لجان القليوبية لاستقبال الناخبين مع توافر كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة

محافظ القليوبية يتابع الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية

تشييع جثمان الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمى فى القليوبية

وفاة الشقيق الأكبر لأحمد حلمى

جامعة بنها تختم فعاليات القوافل الطبية بقرى كفر شكر

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان وحدة قسطرة القلب بعد تطويرها

محافظ القليوبية يفتتح معرضًا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

جامعة بنها: إجراء الكشف الطبي على 371 حالة في قافلة طبية بكفر شكر

الأكثر قراءة

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

المرشح عبدالفتاح السيسى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

عاجل.. مواعيد دورى أبطال أفريقيا ومباريات اليوم الأحد 10-12-2023 والقنوات الناقلة

عاجل.. بيان من "حماس" بشأن قرار الحوثيين بمنع مرور السفن الإسرائيلية

شباب كفرالشيخ يصطفون أمام لجان انتخابات الرئاسة: نرسم مستقبل وطننا بأيدينا

58 ألف منشور.. سرّ تداول قفزة "ولعت" التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي

عاجل.. 10 شهداء بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا فى خان يونس

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة