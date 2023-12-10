الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طوابير أمام اللجان الانتخابية بالجيزة للتصويت في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

بدأ الناخبون في الـتوافد على اللجان في محافظة الجيزة، قبل نحو ساعة من فتح صناديق الاقتراع؛ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

ورصدت "الدستور" اصطفاف الناخبين أمام اللجان الانتخابية بعدد من مدارس شارع فيصل وترسا والهرم بالجيزة.

انطلقت الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، داخل مصر، وتستمر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية، عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة.

وأغلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية 2024 مصر تنتخب الهيئة الوطنية للانتخابات

مواد متعلقة

عاجل| صوتك لمصر.. قادة الفكر والسياسة والعمل العام يدعمون مبادرة "الدستور" للاحتشاد أمام الصناديق: دعوة لصناعة مستقبل وطننا

السبكى يدعم مبادرة الدستور "صوتك لمصر" ويدعو المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

"صوتك لمصر".. وزارة الصحة تدعم مبادرة "الدستور" لتحفيز المشاركة بانتخابات الرئاسة

"الدواء" تحدد 8 فئات أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد.. وتنصح بلقاح الأنفلونزا

ماذا قدمت "100 يوم صحة" منذ انطلاقها؟.. (إنفوجراف)

"الصحة" تكشف حقيقة الفيروسات الجديدة المنتشرة والأعراض المصاحبة لها

"السبكي" يكرم الإعلاميين وقادة الرأي ممن لهم إسهامات في توثيق نجاح منظومة التأمين الصحي

"الصحة" تطلق فعاليات حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

الأكثر قراءة

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

المرشح عبدالفتاح السيسى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

عاجل.. مواعيد دورى أبطال أفريقيا ومباريات اليوم الأحد 10-12-2023 والقنوات الناقلة

عاجل.. بيان من "حماس" بشأن قرار الحوثيين بمنع مرور السفن الإسرائيلية

شباب كفرالشيخ يصطفون أمام لجان انتخابات الرئاسة: نرسم مستقبل وطننا بأيدينا

انطلاق انتخابات الرئاسة بمشاركة واسعة من مستفيدى "حياة كريمة" فى أبوحمص بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي

عاجل.. 10 شهداء بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا فى خان يونس

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة