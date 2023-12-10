الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"إنجازات الدولة المصرية" تتصدر المشهد الانتخابى بين مؤيدى المرشح عبدالفتاح السيسى

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

احتفل عشرات من شباب مصر منذ الساعات الأولى بانطلاق سباق الانتخابات الرئاسية المصرية، مقررين اختيار المرشح عبدالفتاح السيسي رئيسًا لمصر لعام 2024، رافعين صورًا لإنجازات الدولة المصرية خلال العشر سنوات السابقة.

وتجمع عشرات من الشباب وسط القاهرة، قرب مقر حزب الحرية المصري، للتصويت بلجنة عمرو بن العاص، مرددين هتافات التأييد للرئيس السيسي، والتأكيد على دعمهم له في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وحمل الشباب صورًا لمشروعات قومية عملاقة تم تنفيذها في عهد الرئيس السيسي، مثل قناة السويس الجديدة، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات الطرق والمواصلات، والمدن الجديدة، ومشروعات الصحة والتعليم.

وعبر الشباب عن سعادتهم باختيار الرئيس السيسي رئيسًا للجمهورية لولاية ثانية، مؤكدين على ثقتهم في قدراته على قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2023، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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