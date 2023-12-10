بالأعلام المصرية.. الأطفال أمام مقرات الاقتراع بانتخابات الرئاسة

شهد صباح اليوم الأول للتصويت الانتخابات الرئاسية 2024 حضورا مكثفا من المصريين، والذين حرصوا على اصطحاب أبنائهم في هذا العرس الديموقراطي.

رغم أن القانون حدد السن القانوني للمشاركة في الانتخابات، إلا أن عددًا من الأطفال حمل علم مصر وحرص على أن يتشارك لحظات الفرحة خارج لجان الاقتراع قبل إدلاء الناخبين بأصواتهم.

بدء توافد الناخبين مبكرًا علي لجان الاقتراع في المحافظات

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات اللازمة لبدء عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة بجانب توفير كافة الإجراءات الصحية واللوجستية التي تساعد كبار السن وذلك على كافة المستويات.