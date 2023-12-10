الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حواجز حديدية وكراسي متحركة.. لجان مطروح جاهزة لاستقبال الناخبين

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أنهت محافظة مطروح استعداداتها لاستقبال المواطنين من أبناء المحافظة والوافدين للتصويت بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024. 

ووضعت مديرية أمن مطروح حواجز حديدية لتنظيم عملية دخول وخروج المواطنين أثناء دخولهم اللجان للإدلاء بأصواتهم بالإضافة إلى كراسى متحركة لمساعدة ذوي الهمم.

وجهزت محافظة مطروح 149 مركزا انتخابيا و200 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز محافظة مطروح الثمانية بالإضافة إلى 19 مركزا انتخابيا للوافدين، بإجمالي 35 لجنة لاستقبال الناخبين والذى يبلغ عددهم 342 ألفًا و186 ناخبًا.

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انتظار الناخبين أمام لجان الجمالية قبل بدء اللجان.. والسيدات يتصدرن المشهد

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة

 

 

 

 

 

 

 

 

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