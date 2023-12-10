المرأة المصرية تسجل حضور مبكر حاشد بأول أيام الانتخابات الرئاسية 2024

أظهرت اللقطات الحية التي نقلتها "إكسترا نيوز"، من محافظة الإسماعيلة، حرص المرأة المصرية، على الحضور مبكرا، على لجان الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.