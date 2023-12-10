حضر على كرسي متحرك.. مواطن من قنا يضرب مثالا للوطنية بالانتخابات الرئاسية

أظهرت اللقطات الحية التي نقلتها "إكسترا نيوز"، من محافظة قنا، حرص أحد كبار السن على الحضور مبكرا، على لجان الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024، رغم مرضه والتزامه بالجلوس فوق كرسي متحرك، ليضرب مثلا في الوطنية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

