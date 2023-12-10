الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لدعوة المواطنين للمشاركة.. مسيرة حاشدة قبيل بدء عملية التصويت بزفتي بالغربية (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

نظم حزب مستقبل وطن بمدينة زفتى بمحافظة الغربية مسيرة حاشدة من امام مجلس مدينة زفتى، حتي مقار اللجان بمركز ومدينة زفتي، ليعلن بها عن انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية والتي ستستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد طارق الصيفي أحد القائمين علي تنظيم المسيرة أن فكرتها نابعة من الدعاية والحشد حيث تجوب المسيرة شوارع مدينة زفتي وصولًا للجان بقصد دعوة الناخبين للمشاركة وحثهم علي جعل التصويت في الإنتخابات عرس ديمقراطي واحتفالية كبرى.

ومن المنتظر أن تنطلق العملية الانتخابية بعد قليل وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جاهزية المقار الانتخابية في المحافظة، وأجرى جولات تفقدية شاملة للتأكد من تجهيزات اللجان الانتخابية ومراكز الاستراحة ومقرات المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين المشاركة في الانتخابات، وتأتي هذه الجهود في إطار تسهيل عملية الاقتراع لأكثر من 3 ملايين و544 ألف ناخب وناخبة في المحافظة.

تنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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