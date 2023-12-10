قالت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، إن بلادها ستبحث إدخال مساعدات إنسانية لقطاع غزة، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت وزيرة خارجية كندا، ننتظر وضع حد للحرب ما بين حماس وإسرائيل.

من جانبه طالب رئيس وزراء كندا بضرورة تجديد حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقد عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، في العاصمة الكندية أوتاوا، جلسة مباحثات رسمية مع وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان.

وجرى خلال جلسة المباحثات مناقشة التطورات في قطاع غزة وتداعياتها، والتصعيد العسكري تجاه المدنيين العزل.

وجدد أعضاء اللجنة الوزارية التشديد على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار بشكل عاجل، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار للقطاع.