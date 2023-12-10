الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزيرة خارجية كندا: ننتظر وضع حد للحرب ما بين حماس وإسرائيل

ميلاني جولي
ميلاني جولي

قالت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، إن بلادها ستبحث إدخال مساعدات إنسانية لقطاع غزة، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت وزيرة خارجية كندا، ننتظر وضع حد للحرب ما بين حماس وإسرائيل.

من جانبه طالب رئيس وزراء كندا بضرورة تجديد حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقد عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، في العاصمة الكندية أوتاوا، جلسة مباحثات رسمية مع وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان.

وجرى خلال جلسة المباحثات مناقشة التطورات في قطاع غزة وتداعياتها، والتصعيد العسكري تجاه المدنيين العزل.

وجدد أعضاء اللجنة الوزارية التشديد على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار بشكل عاجل، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار للقطاع.

غزة قطاع غزة حماس وإسرائيل

مواد متعلقة

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بشأن المستشفى الميدانى فى غزة

الأكثر قراءة

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

المرشح عبدالفتاح السيسى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

عاجل.. مواعيد دورى أبطال أفريقيا ومباريات اليوم الأحد 10-12-2023 والقنوات الناقلة

عاجل.. بيان من "حماس" بشأن قرار الحوثيين بمنع مرور السفن الإسرائيلية

انطلاق انتخابات الرئاسة بمشاركة واسعة من مستفيدى "حياة كريمة" فى أبوحمص بالبحيرة

شباب كفرالشيخ يصطفون أمام لجان انتخابات الرئاسة: نرسم مستقبل وطننا بأيدينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. 10 شهداء بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا فى خان يونس

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب