مصرع 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين إثر انهيار جدار شمال شرقى الهند

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 20 آخرون بجروح جراء انهيار جدار بصورة مفاجئة خلال تجهيزات ما قبل حفل زفاف فى ولاية أتر برديش شمال شرقي الهند.

وقالت الشرطة - حسبما ذكرت قناة "إن دى تى في" الهندية أمس السبت - إن من بين الضحايا القتلى، ست نساء وطفلان، مضيفة أنه تم بناء الجدار مؤخرا وألقى القبض على شخصين هما من بناه.



وأعلن رئيس وزراء الولاية الهندية، يوجى أديتياناث، صرف تعويضات مادية لأسر الضحايا والمصابين، كما وجه المسئولين بضمان توفير مرافق طبية مجانية لكل المصابين، لافتا إلى أنهم يتلقون العلاج اللازم وتم التعرف على هوياتهم.