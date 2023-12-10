الهيئة الوطنية للانتخابات تكشف كواليس آخر الاستعدادات للانتخابات الرئاسية (فيديو)

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم تنظيم مؤتمر، بالأمس، لسفراء الدول العربية بحضور الكوميسا والاتحاد الأفريقي والبرلمان العربي؛ من أجل التأكيد على شراكتهم ومتابعتهم لأجواء الانتخابات الرئاسية في مصر، وتقديمه التقارير اللازمة عنها.

ومن جانبه، أوضح النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس جمعية برلمان البحر المتوسط، أن الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط تضم عددًا كبيرًا من ممثلي الدول المكونة، والتي نظمت وفدا لحضور اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات، كما تم في الاجتماع شرح كافة إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات للاستعداد للانتخابات الرئاسية المصرية.

وفي السياق، أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الإجرءات التي شملت مؤتمر الأمس، تستهدف المنظمات الإقليمية الدولية والسفارات الأجنبية المعتمدة داخل مصر، لدعوتهم إلى متابعة العملية الانتخابية، وللاطلاع على كافة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة، وصولا إلى أعلى نسبة مشاركة.