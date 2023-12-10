الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحثة: يوجد تناغم كامل بين مؤسسات الدولة لتخرج الانتخابات الرئاسية بصورة مشرفة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

قالت آلاء برانية، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الانتخابات الرئاسية هي ملحمة وطنية، مؤكدة أن لدينا 15 ألف قاضي مشرف على الانتخابات مما يوفر مزيد من النزاهة والشفافية.

وأضاف “برانية”، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن هذا يوضح أن مصر تقوم بانتخابات رئاسية وسط تحديات إقليمية ودولية وأن مصر قادرة على القيام بهذه الانتخابات وسط كل هذه التحديات، مع وجود ضمانات عديدة للمواطن المصري.

وتابعت: “أننا نرى تناغمًا كاملًا بين مؤسسات الدولة لتخرج الانتخابات بصورة مشرفة والداخلية منها تكثيف الحملات الأمنية أمام مقار الانتخاب، وكذلك المجلس القومي وتعاونه، ووزارة التضامن وتعاوناه مع الهيئة الوطنية وتسهيل الاقتراع لكبار السن ولذوي الإعاقة والمكفوفين”.

غرف عمليات للأحزاب لتذليل العقبات أمام المواطنين بالانتخابات

وأشارت إلى أن عمل الأحزاب على الأرض من توعية للمشاركة في الانتخابات وإطلاق غرف عمليات لتذليل العقابات التي تواجه المواطنين.

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