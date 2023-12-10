الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: جميعنا علينا حق تجاه الوطن نمارسه بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال إسلام عفيفي، الكاتب الصحفي، إن انتخابات  المصريين بالخارج أعطتنا رسالة إن هناك رغبة للمصريين بالخارج في ممارسة حقوقهم في اختيار رئيس مصر القادم وضربة البداية كانت قوية ومبهرة.

 

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الانتخابات الخارجية أشاد بها الجميع ورأينا كيف اصطف المصريون واحتشدوا في 121 دولة وكانت عملية الإقبال غير مسبوقة، مؤكدًا أن لدينا حوافز كبيرة لاختيار مرشح جديد بحرية كاملة.

 

علينا أن نشارك بالانتخابات لحماية واستقرار مصر

وأكد أن ما تمر به المنطقة حدث كبير جدًا وعلينا أن نصوت في الانتخابات الرئاسية لحماية واستقرار مصر، مشيرًا إلى أننا شركاء في الوطن ويتسع لنا جميعًا وجميعنا لديه واجب وعليه حق تجاه الوطن يمارسه في الانتخابات الرئاسية.

 

وتابع، أنه يرى أن الإقبال سيكون غير مسبوقًا للمواطنين على  صناديق الاقتراع. 

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

مواد متعلقة

أحمد موسى يدعو المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية من أجل أمان واستقرار مصر

ضياء رشوان: 110 وسائل إعلامية دولية و828 صحفيًا أجنبيًا يتابعون ميدانيًا الانتخابات الرئاسية

لميس الحديدى تعلن تبكير برنامجها نصف ساعة لمتابعة الانتخابات الرئاسية

"حماة المستقبل" يدشن غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات الرئاسية

أحمد موسى يكشف تفاصيل قرار الكهرباء بوقف تخفيف الأحمال خلال أيام الانتخابات

تزيين سيارات الأجرة بالغربية باللافتات لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

تقرير غربى: الانتخابات الرئاسية المصرية بداية لمستقبل أفضل

نقيب الإعلاميين للمصريين: وعى المواطن المصرى تطور والمشاركة فى الانتخابات أمانة

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: سلسلة غارات على المناطق الغربية من خان يونس (فيديو)

أحمد موسى يحذر من اغتيال أنطونيو جوتيريش من قِبل الموساد الإسرائيلى

58 ألف منشور.. سرّ تداول قفزة "ولعت" التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

مصطفى محمد يسجل فى هزيمة نانت أمام باريس سان جيرمان بالدورى الفرنسى

بالخطوات.. رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين

عاجل.. مدفعية الاحتلال تستهدف المستشفى الميدانى الأردنى بمدينة خان يونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟