كاتب صحفى: جميعنا علينا حق تجاه الوطن نمارسه بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

قال إسلام عفيفي، الكاتب الصحفي، إن انتخابات المصريين بالخارج أعطتنا رسالة إن هناك رغبة للمصريين بالخارج في ممارسة حقوقهم في اختيار رئيس مصر القادم وضربة البداية كانت قوية ومبهرة.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الانتخابات الخارجية أشاد بها الجميع ورأينا كيف اصطف المصريون واحتشدوا في 121 دولة وكانت عملية الإقبال غير مسبوقة، مؤكدًا أن لدينا حوافز كبيرة لاختيار مرشح جديد بحرية كاملة.

علينا أن نشارك بالانتخابات لحماية واستقرار مصر

وأكد أن ما تمر به المنطقة حدث كبير جدًا وعلينا أن نصوت في الانتخابات الرئاسية لحماية واستقرار مصر، مشيرًا إلى أننا شركاء في الوطن ويتسع لنا جميعًا وجميعنا لديه واجب وعليه حق تجاه الوطن يمارسه في الانتخابات الرئاسية.

وتابع، أنه يرى أن الإقبال سيكون غير مسبوقًا للمواطنين على صناديق الاقتراع.