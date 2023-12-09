باحثة تكشف التسهيلات المقدمة للمواطنين للمشاركة في انتخابات الرئاسة
قالت نسرين الشرقاوي، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة ممثلة في الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت العديد من التسهيلات للمواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وأضافت، خلال تصريحاتها لقناة "إكسترا نيوز"، أن من ضمن هذه التسهيلات أنه تم توفير قوافل متحركة لكبار السن مع مرافقين، كما أن الدولة حريصة على توفير بيئة مناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم ولأول مرة يتم استخدام ورق برايل للمكفوفين وتسهيلات للصم والبكم وذوي الإعاقة الحركية وكذلك الوافدين في كل المحافظات.
يحسب للدولة هذه التيسيرات التي لم تقدم من قبل
وأوضحت أن هذه التسيرات تؤكد أن أي مواطن له حق في الإداء بصوته ويحسب للدولة هذه التيسيرات التي لم تحدث من قبل خاصة أن الانتخابات الرئاسية هي الحدث الأكبر وتداول السلطة شيء كبير يستحق التيسيرات.
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