الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحثة تكشف عدد المؤسسات الدولية والإعلامية التي تتابع الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قالت نسرين الشرقاوي، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه تفصلنا ساعات قليلة على بداية الانتخابات الرئاسية، غدًا الأحد، والتي تستمر لمدة 3 أيام، مؤكدة أن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت تسهيلات لم تحدث من قبل.

وأضافت، خلال تصريحاتها لقناة "إكسترا نيوز"، أن الهيئة الوطنية لم ترفض طلب لأي منظمة أو وسيلة إعلامية لمتابعة العملية الانتخابية، فيوجد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابع دولي، و109 وسيلة إعلامية بعدد 526 مراسل صحفي أجنبي. 

24 سفارة و67 دبلوماسي لمتابعة الانتخابات الرئاسية

وتابعت أنه يوجد 22 ألف متابع محلي و77 وسيلة إعلامي و4218 متابع إعلامي و24 سفارة أجنبية بعدد 67 دبلوماسي، بالإضافة إلى أربع منظمات دولية.

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