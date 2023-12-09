الهيئة العامة للاستعلامات: رئيس مصر القادم سيواجه تحديات كبيرة داخليًا وخارجيًا (فيديو)

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الشعب المصري حر فيمن يختاره بكامل إرادته لرئاسة الجمهورية، وقد اعتاد على ذلك منذ عام 2014، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية 2024 هامة للغاية.

وأضاف رشوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة CBC، أن رئيس مصر القادم ستكون أمامه تحديات كبيرة داخليًا وخارجيًا، كما أن التصويت في الانتخابات الرئاسية حق أصيل للمواطن، والصوت يصنع الفارق.

وأكد رشوان، على وجود قاضٍ في كل لجنة وآخر على كل صندوق رسالة للعالم كله بأن الانتخابات الرئاسية المصرية تجري وفقًا للمعايير الدولية، كما أن هناك 110 وسائل إعلامية دولية و828 صحفيًا أجنبيًا يتابعون ميدانيًا الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.