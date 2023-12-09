السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اللواء سمير فرج يثبت فشل قوات الاحتلال الإسرائيلى فى غزة بعد شهرين من الحرب

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعرية الرجال الفلسطينيين وتصويرهم عرايا، هو أسلوبهم المتعارف عليه كنوع من الإرهاب للطرف الآخر. 

وأضاف اللواء سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن أسوأ قتال للقوات البرية هو القتال في المدن، فعندما دخلت القوات الإسرائيلية بريًا واجهتها مشكلة أخطر وهي مشكلة الأنفاق، معقبًا: "حتى اليوم مر 60 يومًا.. هل حققت إسرائيل أهدافها؟". 

وأكد أن إسرائيل بعد مرور 60 يومًا من حربها على غزة لم تستطع القضاء على حماس، ولم تستطع تحرير الرهائن، ولم تستطع الاستيلاء على غزة، لافتًا إلى أنه حتى اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تدخل مدينة غزة، وما حدث في خان يونس هو أكبر قتال واجهوه تمثل في مجرد التوغل بعدد من الدبابات وعادت مرة أخرى. 

وأشار إلى أن حماس أدت دورًا عظيمًا ورائعًا، لكن نتنياهو مصمم على استكمال الحرب، لأنه يشعر بأنه إذا انتهت هذه العمليات بلا شيء، فإن مستقبله قد ضاع وسيدخل السجن بسبب تورطه في ثلاث قضايا فساد، معقبًا: "رغم كل ما حدث ورغم الطيران والصواريخ والدعم اللامحدود من أمريكا، فإن حماس استطاعت أن تصمد واستطاع الشعب الفلسطيني أن يصمد". 

اللواء سمير فرج الإحتلال الإسرائيلي القضية الفلسطينية الشب الفلسطيني نتنياهو

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