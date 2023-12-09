السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إدريس: نهدي الفوز بالدرع العام للبطولة الإفريقية للسباحة للشباب للرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تربع منتخب مصر للناشئين على عرش القارة السمراء، بعد الفوز بلقب البطولة الإفريقية للسباحة للشباب بموريشيوس 2023، حيث استطاع منتخب مصر للسباحة من الفوز بالكأس العام لبطولة إفريقية للسباحة تحت 18 عاما وكأس المركز الأول رجال المركز الثاني سيدات بإجمالي عدد ميداليات 61 ميدالية متنوعة ( 22 ذهب - 24 فضه - 15 برونز ) وكأس أحسن رقم وكأس أحسن سباح للاعب عبد الله نصر، وكأس أحسن رقم سباحة للاعبة ساره وليد.

وأهدى المهندس يا إدريس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للسباحة، وعضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الأفريقى والدولى، ونائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، كأس البطولة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تقديرا وعرفانا بالإنجازات التى تحققت على يديه، ولاستمرار البناء والتشييد للجمهورية الجديدة من أجل الأجيال الحالية والقادمة، مشيرا إلى أن كل قطاع السباحة المصرية فى جميع محافظات الجمهورية ستكون غد الأحد فى الصفوف الأولى فى الانتخابات الرئاسية لتقول نعم للسيد الرئيس لقيادة مصر لفترة رئاسية ثانية، لأنه الأحق والأجدر لقيادة بلدنا الغالية مصرية.

وقال إن منتخبنا الوطنى للسباحة القصيرة للناشئين تصدر جدول ترتيب الدول المشاركة فى البطولة الأفريقية التى تستضيفها موريشيوس حتى 11 ديسمبر الجارى، فى الوقت الذى احتل منتخبنا الوطنى للناشئات المركز الثانى فى أول أيام البطولة أيضا الناشئين والثاني، وحقق أبطال مصر 14 ميدالية متنوعة، بواقع 4 ميداليات ذهبية، و6 فضية، و4 ميداليات برونزية.

وأضاف إدريس أن الميداليات الذهبية حققها السباحون عبد الرحمن عمرو فى سباق 100 متر ظهر، ولميس السكري فى سباق 1500 متر حرة، ومحمد وليد  فى سباق 50 متر فراشه، وفريق منتخب مصر فى سباق تتابع 4 × 100  حرة أولاد وضم السباحين إبراهيم شمس الدين، ومحمد أيمن، ومحمد ياسر،وعبد الله نصر.

للسباحة بموريشيوس لبطولة إفريقية للسباحة للاعبة ساره وليد ساره وليد

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