القاهرة الإخبارية: قصف عنيف ومتواصل على سكان مدينة رفح الفلسطينية

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إن طائرات الاحتلال الحربية تتحرك نحو مناطق آمنة ومناطق ليست آمنة في القطاع، وتتعرض منطقة رفح لقصف عنيف من قِبل الاحتلال الصهيوني اليوم، حيث جراء النزوح من المحافظات الشمالية من قطاع غزة ناحية الجنوب أصبحت هذه المدينة مأهولة بالسكان، وبالتالي حرص الاحتلال على استهدافها اليوم لإسقاط أكبر عدد ممكن من صفوف الشعب الفلسطيني الباسل.

الإبادة الجماعية لفلسطين

وأكد بشير جبر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يتم قصف المنازل الفلسطينية بشكل عشوائي ولهذا النيران مشتعلة الآن في كافة أنحاء مدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف في حديثه، أنه تم استهداف بعض الأحياء الفلسطينية من الناحية الشرقية باستخدام عدد من الأحزمة النارية والتي أسفرت عن وقوع عدد كبير من الضحايا والشهداء.

القصف الصهيوني

وأشار إلى أن القصف الصهيوني ما زال مستمرًا على منطقة خان يونس حتى اليوم، حيث يتم إطلاق القذائف الحربية بشكل عشوائي على المناطق والمواطنين بهذه المنطقة، وبالتالي منطقة خان يونس لم تهدأ منذ بداية هذه الحرب الصهيونية.