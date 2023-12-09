السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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“القاهرة الإخبارية”: الفصائل قصفت قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية

رشقات صاروخية
رشقات صاروخية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، بأن فصائل المقاومة الفلسطينية أعلنت عن قصف قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخية؛ وذلك نقلًا عن إعلام فلسطيني.

وتعرضت قاعدة رعيم العسكرية، في وقت سابق، لعدة رشقات صاروخية من قبل المقاومة الفلسطينية.

وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الفالوجا غرب جباليا شمال قطاع غزة، ويستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي سلاح الدبابات والمشاة في شمال القطاع، وتمنع القوات الإسرائيلية أي حركة للمواطنين المتواجدين في الشمال خاصة بمخيم جباليا.

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