“القاهرة الإخبارية”: الاحتلال يحاصر النازحين فى مستشفى كمال عدوان شمال غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر النازحين في مستشفى كمال عدوان الواقع في بيت لاهيا شمال قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن إعلام فلسطيني.

وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الفالوجا غرب جباليا شمال قطاع غزة، ويستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي سلاح الدبابات والمشاة في شمال القطاع، وتمنع القوات الإسرائيلية أي حركة للمواطنين المتواجدين في الشمال خاصة بمخيم جباليا.