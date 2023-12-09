السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الجيزة" تستعد لاستقبال أكثر من 6 ملايين مواطن فى الانتخابات الرئاسية 2024

جريدة الدستور

تستعد محافظة الجيزة لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024، المقرر عقدها خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجارى، وذلك بإعداد كل المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين والبالغ عددهم 6 ملايين و234 ألفًا و318 ناخبًا، موزعين على 6 لجان عامة بها 754 لجنة فرعية داخل 457 مركزًا انتخابيًا، بالإضافة إلى لجان المغتربين.

 

وشهدت المحافظة استعدادات الأحياء تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتجهيز اللجان وإمدادها بكل المستلزمات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية، من مظلات ومقاعد وكراسٍ متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، إلى جانب رفع كفاءة محيط المقار بإزالة أى مخلفات أو إشغالات أو تعديات بالشوارع المحيطة والمؤدية إليها.

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