غرفة عمليات أمن الجيزة: 460 لجنة جاهزة لانطلاق الانتخابات الرئاسية غدًا (صور)

أنهت مديرية أمن الجيزة، تجهيز 460 لجنة استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تم وضع صناديق الاقتراع داخل كل اللجان والتأكد من كل ما يلزم الناخب للإدلاء بصوته في جو هادئ.

وقدمت إدارة المفرقعات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تقريرًا لقيادات أمن الجيزة بانتهاء عمليات تمشيط وتعقيم كل اللجان ومحيطها، فيما أنهت الإدارة العامة لمرور الجيزة وضع الحرم الآمن أمام كل اللجان بالمساحة الكافية لعدم التأثير على حركة السيارات وتعطيل حركة المرور.

وأشرف اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية على تسليم كل اللجان مطابقة للشروط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث رافق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، واللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث في جولة على المقار الانتخابية للتأكد من جاهزيتها.

تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية

تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية

تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية

تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية

تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية

تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية

تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية

تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية

تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية

تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية

تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية

تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية

تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية

تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية

تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية