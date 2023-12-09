السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غرفة عمليات أمن الجيزة: 460 لجنة جاهزة لانطلاق الانتخابات الرئاسية غدًا (صور)

تجهيز لجان استعدادًا
تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية

أنهت مديرية أمن الجيزة، تجهيز 460 لجنة استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تم وضع صناديق الاقتراع داخل كل اللجان والتأكد من كل ما يلزم الناخب للإدلاء بصوته في جو هادئ. 

وقدمت إدارة المفرقعات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تقريرًا لقيادات أمن الجيزة بانتهاء عمليات تمشيط وتعقيم كل اللجان ومحيطها، فيما أنهت الإدارة العامة لمرور الجيزة وضع الحرم الآمن أمام كل اللجان بالمساحة الكافية لعدم التأثير على حركة السيارات وتعطيل حركة المرور. 

وأشرف اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية على تسليم كل اللجان مطابقة للشروط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث رافق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، واللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث في جولة على المقار الانتخابية للتأكد من جاهزيتها. 

txt

خبراء مفرقعات ودوريات مستمرة.. خطة أمن الجيزة لتأمين 460 مقرًا انتخابيًا

txt

استنفار أمنى لكل أجهزة وزارة الداخلية لتنفيذ خطة تأمين الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو وصور)

تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية
تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية
تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية
تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية
تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية
تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية
تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية
تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية
تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية
تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية
تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية
تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية
تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية
تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية
تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية
تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية
تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية
تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية
تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية
تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية
تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية
تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية
تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية
تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية
تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية
تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية
تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية
تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية
تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية
تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية
تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية
تجهيز لجان استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية ماراثون الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 عمليات أمن الجيزة مديرية أمن الجيزة

مواد متعلقة

460 لجنة.. مديرية أمن الجيزة تواصل تجهيز المقرات الانتخابية استعدادًا للاستحقاق الرئاسي

تطور جديد في سرقة فيلا مذيعة شهيرة بالتجمع الخامس

الحبس 3 أشهر لموظف اعتدى على جاره بـ"الشبشب" في الجيزة

التحقيق مع 3 متهمين لسرقة شخصين بالإكراه فى أبوالنمرس

اعترافات مثيرة للمتهم بسرقة أجهزة كهربائية من مخزن بالشيخ زايد

قرار عاجل بحق صاحب فيديو المطبخ الفاضح كروان مشاكل

التحقيق مع "ديلر الحشيش" فى كرداسة

مأساة المحلة.. عريس يعاقب عروسه على غيرتها بسكين فى قلبها

الأكثر قراءة

عاجل.. القسام تستهدف غرف قيادة الاحتلال فى المحور الجنوبى لغزة

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

ريهام نبيل فاروق: لم يُتخذ قرار بشأن مكتبة والدى حتى الآن.. وهكذا نحتفل بذكراه

عقاران وطلقات نارية.. تفاصيل جديدة في واقعة "مذبحة دار السلام"

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

عاجل.. بعد يوم من مقتل نجله.. مقتل ابن شقيقة رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة