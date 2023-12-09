فصائل فلسطينية: ما تتصوره إسرائيل بشأن إمكانية تحرير أسراها يؤكد عدم اكتراثها لحياتهم

أعلنت فصائل فلسطينية عن أن ما تتصوره إسرائيل بشأن إمكانية تحرير أسراها عبر مغامرات غير محسوبة يؤكد مجددا عدم اكتراثها لحياتهم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بوجود معارك بين الفصائل وقوات الاحتلال شمال مدينة غزة.

واندلعت اشتباكات بين الفصائل وقوات الاحتلال بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما استهدف الاحتلال محيط مدارس الأونروا في جباليا بقطاع غزة، وهناك عشرات المصابين إثر قصف استهدف منزلًا بدير البلح وسط غزة.