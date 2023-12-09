نائب محافظ دمياط يتفقد جاهزية مقار اللجان الانتخابية

تفقد نائب محافظ دمياط، مقار اللجان الانتخابية بمدينة ميت أبوغالب؛ لمتابعة الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالاستعداد للانتخابات الرئاسية التي ستبدأ غدًا الأحد، وتستمر حتى يوم الثلاثاء ١٢ ديسمبر الجاري.

وأجرى نائب محافظ دمياط، الدكتور إسلام إبراهيم، جولة ميدانية لمقرات اللجان الانتخابية بمدينة ميت أبوغالب؛ للتأكد من جاهزيتها يرافقه وليد شوقي، رئيس المدينة، والمهندس عطية النجار، نائب رئيس المدينة؛ للتأكد من جاهزية ونظافة المقار الانتخابية من الداخل والخارج وعدم وجود إشغالات وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها مع مراعاة سبل الراحة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

وتابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الاستعدادات النهائية بالمقار واللجان الانتخابية بمراكز ومدن المحافظة لانطلاق الانتخابات الرئاسية خلال أيام ١٢،١١،١٠ ديسمبر الجاري.

استعدادات اللجان الانتخابية

وتابعت المحافظ، جهود الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديريتيّ التربية والتعليم والشباب والرياضة والإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية، لإتمام التجهيزات باللجان، وتزويدها بأماكن مزودة بمظلات لانتظار المواطنين، وكراسى متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوي الهمم خلال عملية الإدلاء بأصواتهم، وأيضًا مراجعة استراحات القائمين على العملية الانتخابية.

وفي هذا السياق، شددت محافظ دمياط، على المرور الميداني المستمر لمتابعة تلك الأعمال وتكثيف حملات النظافة بمحيط المقار الانتخابية.

ويشار إلى أن محافظة دمياط بها عدد ١٠ لجان عامة، و١٤١ مركزًا انتخابيًا و١٧٦ لجنة فرعية لاستقبال ١١١١٥٦٨ ناخبًا وناخبة، إلى جانب ٥ لجان للوافدين.