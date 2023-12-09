القاهرة الإخبارية: دخول شاحنتى وقود إلى الجانب الفلسطينى عبر معبر رفح

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بوصول 60 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح، لافتًا إلى دخول شاحنتي وقود إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تسلمت 100 شاحنة مساعدات إنسانية جديدة من الهلال الأحمر المصري، تحتوي على طعام وماء ومساعدات إغاثية وطبية.

وقالت الجمعية، في بيان لها نُشر عبر صفحتها الرسمية: تسلمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، بالأمس، 11 مركبة إسعاف بتبرع من تركيا، بالإضافة إلى 100 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح، محملة بالمساعدات الإنسانية، وتحتوي الشاحنات على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية.

وأضافت جمعية الهلال الأحمر أن عدد الشاحنات التي تسلمتها عبر معبر رفح، منذ 21 أكتوبر الماضي، 3399 شاحنة.